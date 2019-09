Us Open, Serena in finale con Andreescu

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Serena Williams conquista la finale degli Us Open di tennis.

Già sei volte campionessa a New York, la 37enne statunitense numero 8 della classifica Wta ha battuto in semifinale 6-3 6-1 la 27enne ucraina Elina Svitolina (n.5).

La Williams sfiderà domani per il titolo la 19enne canadese Bianca Andreescu (n.15), che ha eliminato 7-6(7-3) 7-5 la 22enne svizzera Belinda Bencic (n.12).