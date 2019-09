Hong Kong, nuovo weekend di proteste

(ANSA) - PECHINO, 6 SET - Hong Kong si prepara ad avere nuove proteste nel weekend coi dimostranti che puntano a interrompere ancora le linee di collegamento con l'aeroporto internazionale, non ritenendo sufficienti il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina e le altre aperture della governatrice Carrie Lam, tra cui quella sul dialogo diretto.

L'obiettivo, in altri termini, è ripetere quanto fatto lo scorso weekend, quando migliaia di persone bloccarono per poco più di un'ora gli accessi all'aerostazione, nonché la linea ferroviaria e l'autostrada, causando disservizi di diverse ore.

In uno spazio pubblicitario acquistato sul South China Morning Post, il popolare quotidiano locale in lingua inglese, l'Airport Authority ha sollecitato a "non fermare il viaggio di decine di migliaia di viaggiatori che usano l'aeroporto ogni giorno".

Oggi, in serata, sono attesi diversi eventi nella città, tra le stazioni della metropolitana e della polizia, e i parchi e le aree accanto ai palazzi governativi.