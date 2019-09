Aguzzini in comunità, 4 minori arrestati

(ANSA) - NUORO, 6 SET - Sono accusati di aver terrorizzato una comunità di recupero per minori della provincia di Nuoro dove erano ospiti. Quattro minorenni sono arrestati dalla Polizia di Stato perché ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento ai danni di altri minori ospiti. Due dei giovanissimi sono stati sottoposti alla misura cautelare in carcere, gli altri due in comunità. Tra le vittime dei bulli un ragazzo autistico e una ragazza costretta a subire atti sessuali. Le indagini sono state avviate nel gennaio scorso dalla Squadra Mobile di Nuoro, coordinata dalla procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Sassari Luisella Grazia Fenu, e hanno consentito di documentare come i giovani, con i loro comportamenti violenti e aggressivi, avevano creato all'interno della Comunità un clima di paura e di grave tensione, tale da indurre le vittime a cambiare le proprie abitudini.