Putin, arresto manager è un atto sleale

(ANSA) - MOSCA, 5 SET - "In questa situazione abbiamo chiaramente dei tentativi di concorrenza sleale. Questo non rende migliori le relazioni" tra Russia e Usa. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin commentando durante il forum economico orientale di Vladivostok la notizia dell'arresto a Napoli su richiesta americana di Aleksandr Korshunov, un alto dirigente della società statale russa per la produzione di motori Odk accusato da Washington di "spionaggio economico". Lo riporta l'agenzia Interfax.