Brexit: call center Ue in caso 'no deal'

(ANSA) - BRUXELLES, 4 SET - La Commissione europea ha attivato un call center al quale le amministrazioni degli Stati membri potranno rivolgersi in caso di una Brexit senza accordo, per usufruire rapidamente delle competenze degli esperti e di un canale diretto di comunicazione, anche al fine di facilitare il necessario coordinamento tra le autorità nazionali.

Inoltre, per eventuali domande su come prepararsi a un'uscita senza accordo, i cittadini dell'Unione europea possono rivolgersi ai call center di Europe Direct.