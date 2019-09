Maltempo, allagamenti e disagi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - Allagamenti a Firenze per un forte temporale che si è abbattuto su parte della città nel pomeriggio, mentre una frana si è verificata sulla statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l'Abetone. A Firenze i vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse zone della città per fronteggiare circa 90 richieste di intervento prevalentemente per prosciugamenti e danni dovuti all'acqua. Le zone più colpite sono quelle di via Pisana, via Galliano, via Toselli e Isolotto. E' stato inoltre chiuso al traffico per circa un'ora a causa di un allagamento il sottopasso di piazza Paolo Uccello. Il maltempo ha causato problemi tecnici anche alle linee della tramvia: per qualche ora l'infrastruttura è stata interrotta tra il capolinea di piazza dell'Unità italiana e la fermata presso viale Fratelli Rosselli. Allagamenti anche in Valdarno superiore e in particolare a Montevarchi. Inoltre due alberi sono caduti in via Filzi e nella frazione di Mercatale Valdarno, causando difficoltà alla circolazione.