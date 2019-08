Texas, il killer è un 30enne bianco

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Il killer è un uomo bianco sui 30 anni. Lo afferma la polizia nel corso di una conferenza stampa per aggiornare sulla sparatoria avvenuta in Texas.

I motivi che hanno spinto il giovane ad agire non sono conosciuti, ma tutto è iniziato da un normale controllo stradale: l'uomo fuggito al controllo stradale con la sua vettura color oro avrebbe successivamente sequestrato un furgoncino per la consegna della posta e iniziato a sparare.