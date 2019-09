Controesodo, traffico si normalizza

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Tendono a normalizzarsi i flussi di traffico sulla rete autostradale, lungo le direttrici Sud-Nord e presso i valichi alpini dopo le criticità registrate in particolare in direzione nord. Lo rende noto Viabilità Italia, facendo il punto sul controesodo.

Attualmente vengono segnalate le seguienti situazioni: A1 in direzione nord - Code tra Forlì e Bologna S.Lazzaro con un tempo di percorrenza di un'ora.

A22 - In direzione sud 6 km di code tra confine di Stato e Vipiteno; rallentamenti tra Trento sud e Affi; 2 km di code tra Carpi e allacciamento A1 A12 - code a tratti tra Recco e bivio A7 in direzione ovest.

A1 - in direzione nord 3 km di code al km 7 per incidente; code a tratti tra Parma e Fidenza, tra Firenze nord e bivio Variante di valico, tra Incisa Reggello e Firenze sud, tra Pontecorvo e diramazione Roma sud.

A3 - code a tratti tra Salerno e Nocera nord in direzione Napoli.

A30 - 2 km di coda tra Nola e bivio con A1. (ANSA)