Machete Mixtape 4 primo nella hit parade

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Per la decima settimana consecutiva, Machete Mixtape 4, del collettivo italiano Machete Crew, uno dei crew più longevi d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, e altri artisti ospiti, come Fabri Fibra, Ghali, Tedua, Lazza, Gemitaiz e Izi, è saldo in vetta alla classifica dei dieci album più venduti della settimana, quella che va dal 23 al 30 agosto, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Entra invece al secondo posto nella top ten con il suo nuovo album Lover, Taylor Swift, pop star premiatissima agli Mtv Music Video Award per il brano "You Need to Calm Down". Perde due posizioni ma mantiene il terzo e quarto posto, Ultimo, con l'album Colpa delle favole (21 settimane nella hit) sul terzo gradino e Peter Pan (81 settimane) sul quarto. Perde una posizione e si ferma al quinto posto Salmo con Playlist. In testa ai singoli piu' scaricati di nuovo "Una volta ancora" di Fred De Palma con Ana Mena. Primi per i vinili i Pink Floyd con The dark side of the moon.