Juve: Sarri, niente panchina con Napoli

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Maurizio Sarri non siederà in panchina contro il Napoli. Nonostante la visita di controllo di oggi abbia confermato il miglioramento in atto, lo staff medico, in accordo con l'allenatore della Juventus, ha deciso di rinviare il suo ritorno in panchina. Lo ha comunicato la società.

Il tecnico dovrebbe assistere alla partita dalla tribuna: il suo ritorno è previsto dopo la sosta, come ha comunicato ufficialmente nei giorni scorsi la società bianconera.