Donna ustionata in strada, è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Una donna con gravi ustioni su tutto il corpo e priva di sensi è stata soccorsa da 118 e Polizia all'alba in periferia a Bologna, in via Marchioni, zona Barca. Portata d'urgenza all'ospedale Maggiore, è stata trasferita al Centro Ustionati del Bufalini di Cesena, in condizioni giudicate molto critiche. Cosa le sia successo non è stato chiarito e l'identità è ancora sconosciuta: si tratterebbe di una donna adulta ma non anziana, dalla pelle chiara, che indossava abiti andati bruciati, senza scarpe.