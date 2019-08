Morta parto, ministero manda ispettori

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Dopo il decesso di Zohra Ben Salem 34enne tunisina residente a Loreto (Ancona), madre di due figli, avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto scorsi presso il punto nascita dell'Ospedale Salesi di Ancona durante il travaglio indotto per espulsione di feto morto alla 38/a settimana, il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha disposto l'invio della task force degli ispettori per accertare quanto accaduto nel nosocomio marchigiano. Intanto la salma resta sotto sequestro in attesa dell'autopsia, per la quale l'incarico verrà presto assegnato dal pm di Ancona Serena Bizzarri. La morte, secondo una prima ipotesi dei medici del reparto di Clinica e Ostetricia del Salesi, potrebbe essere stata causata da un'embolia polmonare amniotica cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. L'accertamento autoptico, che forse verrà disposto anche sul feto, potrà chiarire le cause della morte.

Intanto anche la direzione ospedaliera ha avviato una valutazione interna di approfondimento diagnostico.