Hong Kong, 36 gli arresti nel weekend

(ANSA) - PECHINO, 26 AGO - La polizia di Hong Kong ha ammesso lo sparo di un colpo di pistola come avvertimento durante gli scontri di ieri con una parte dei manifestanti pro-democrazia "estremamente violenti".

Un episodio, secondo la ricostruzione data in una nota, dovuto all'evoluzione degli eventi che hanno anche registrato l'uso di lacrimogeni e, per la prima volta, dei cannoni d'acqua.

Sono 15, alla fine del 12/mo weekend di fila di proteste, gli agenti feriti e soccorsi ieri in ospedale, mentre sono 36 gli arresti eseguiti, tra cui un quello di dodicenne.