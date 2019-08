Jovanotti,show a 2.200 m. sulle Dolomiti

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Con due ore di anticipo rispetto al programma, Jovanotti ha iniziato il suo concerto a Plan de Corones, sulle Dolomiti, l'unica data di montagna del 'Jova Beach Party 2019'. Una decisione presa dall'artista di fronte al maltempo, nebbia e pioggia, che dalla mattina imperversa in quota ma che non ha scoraggiato i migliaia di fan (28.000 i biglietti venduti) che sono arrivati a quota 2.200 metri per assistere allo show.

Jovanotti ha scaldato il pubblico bagnato e infreddolito invitando tutti a ballare nonostante la temperatura che non supera i 10 gradi.

Prima dell'inizio del concerto, nel backstage l'alpinista Reinhold Messner ha voluto incontrare Jovanotti. Una stretta di mano ha messo fine alle recenti polemiche circa l'impatto ambientale dello show in alta quota.