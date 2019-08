Governo: Zingaretti, no di transizione

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i Democratici e anche per il Paese. Ora tocca a noi muoverci e indicare una strada. Dentro il percorso di consultazione dobbiamo dare la disponibilità se c'è la possibilità di una nuova maggioranza parlamentare in grado di dare risposte serie ai problemi del Paese". Lo ha detto Nicola Zingaretti nella relazione alla Direzione del Pd.