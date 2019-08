Con Casellati al via le Consultazioni

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Con l'arrivo della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è iniziata la prima giornata delle consultazioni del presidente Sergio Mattarella. Questo è il calendario di oggi. IL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente. ORE 16.00, PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: Sen. Avv.

Maria Elisabetta Alberti Casellati; ORE 16.45, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: On. Dott.

Roberto Fico; ORE 17.30, GRUPPO PARLAMENTARE "PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT,UV)" DEL SENATO DELLA REPUBBLICA; ORE 18.00, GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA; ORE 18.30, GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI; ORE 19.00, GRUPPO PARLAMENTARE "LIBERI E UGUALI" DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.