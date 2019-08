Bassetti, si governi per bene comune

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - "Non si può governare su dei contratti, ma lo si deve fare sui progetti e aspetto che qualcuno sia in grado di poterne fare concordati e attuabili per il bene comune": lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, rispondendo a una domanda sulla crisi di Governo. L'ha fatto a margine dell'inaugurazione dell'oratorio dedicato a Giampiero Morettini a San Martino in Campo, nel capoluogo umbro. "Ogni crisi preoccupa - ha aggiunto -, speriamo che sia di crescita".

"Ho una visione più laica della politica che per noi è fatta di contenuti evangelici" ha sottolineato ancora il card.

Bassetti, che ha richiamato Giorgio La Pira, rispondendo sui ripetuti riferimenti ai simboli religiosi in Senato durante il dibattito seguito all'intervento del premier Giuseppe Conte.

"La religiosità - ha aggiunto l'arcivescovo di Perugia - si esprime in chiesa è nei luoghi della fede".