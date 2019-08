Epstein: c'è figlia ex premier Australia

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - Svelata l'identità della donna ripresa nel dicembre del 2010 uscire dalla dimora di Jeffrey Epstein a Manhattan mentre il principe Andrea di Inghilterra fa capolino sull'uscio e la saluta sorridente. E' la figlia dell'ex premier australiano Paul Keating, in carica dal 1991 al 1996.

Katherine Keating, che oggi ha 37 anni ed è nota per la sua mondanità, è stata riconosciuta dal Sydney Morning Herald, come riportano alcuni media Usa. La donna - si spiega - lasciò Sidney per vivere a New York e stare vicina al suo partner di allora, il noto albergatore Andre Balazs, proprietario della famosa catena di hotel The Standard. Kating intratteneva anche rapporti con Ghislaine Maxwell, che intervistò per conto dell'Huffington Post quando la sospetta complice di Epstein gestiva una no profit per la protezione degli oceani.