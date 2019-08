Allerta per alto rischio roghi Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 AGO - È ancora emergenza incendi in Sardegna. Per la giornata di domani, mercoledì 21 agosto, la Protezione civile regionale ha infatti emanato una nuova allerta per alto rischio di roghi. L'avviso arancione riguarda tutta l'area centro occidentale dell'Isola e in particolare nel Sulcis, nella zona di Capoterra, nel Campidano di Cagliari e Oristano e nel Nuorese. Pericolo medio (giallo) nel resto della Sardegna.

Sette gli incendi divampati oggi, sin dal primo mattino, che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo è scoppiato a Burgos, nel Sassarese, ed è stato spento velocemente grazie all'azione di un elicottero che ha evitato che le fiamme raggiungessero le case vicine. Un solo mezzo aereo è stato impegnato anche nelle operazioni di spegnimento dei roghi divampati a Villaspeciosa, Quartu e Serri nel Cagliaritano, a Seui in Ogliastra e a Terralba nell'Oristanese.