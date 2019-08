Media Cina, Hong Kong non sarà Tienanmen

(ANSA) - PECHINO, 16 AGO - Hong Kong non sarà la "ripetizione dell'incidente politico del 4 giugno del 1989", la repressione di Tiananmen, qualora Pechino decida contromisure che includano l'uso della forza. In un raro riferimento ai sanguinosi fatti di Pechino seguiti alle proteste pro-democrazia degli studenti di 30 anni fa, il Global Times accusa gli Usa di interferenze, assicurando che la Cina può far leva su metodi più sofisticati di quelli di 30 anni fa. Il raduno di forze paramilitari cinesi a Shenzhen "è un chiaro monito ai rivoltosi".