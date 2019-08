Pm ricorre contro scarcerazione Scapin

(ANSA) - BERGAMO, 15 AGO - Il pm di Bergamo Raffaella Latorraca ha presentato ricorso contro la decisione del gip Vito Di Vita di riqualificare in omicidio stradale - con conseguente scarcerazione - l'accusa nei confronti di Matteo Scapin, l'automobilista di 33 anni che, lo scorso 4 agosto, travolse Luca Carissimi e Matteo Ferrari, 21 e 18 anni, poi entrambi morti in ospedale, investendoli sulla loro Vespa mentre si allontanavano dalla discoteca Setai di Orio al Serio (ora chiusa per 90 giorni dalla questura), dove avevano litigato.

Inizialmente il pm aveva formulato nei confronti di Scapin l'accusa di omicidio volontario, perché dalle sue indagini era emerso che il giovane avesse volutamente travolto la moto dei due ragazzi a seguito della lite, ma il gip aveva riqualificato il reato in omicidio stradale, mettendo in discussione la volontarietà dell'investimento, e lo aveva rimesso in libertà.

Ora il ricorso del pm.