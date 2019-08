Open Arms:scendono in 9, tre sono malati

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Evacuazione medica in corso dalla Open Arms che si trova in acque internazionali, a circa 30 miglia da Lampedusa. Tre i migranti, più sei accompagnatori, stanno lasciando l'imbarcazione della Ong spagnola. Una motovedetta della Guardia costiera, con medici a bordo, è partita da Lampedusa, dove farà ritorno con i 9 migranti a bordo. Dei nove solo uno sbarcherà a Lampedusa. Al termine di una trattativa tra Italia e Malta si è infatti stabilito che due dei tre malati, con gli accompagnatori per un totale di 8 persone, verranno trasferiti in elicottero a La Valletta mentre il terzo malato, un sospetto caso di Tbc, sarà portato a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera italiana. Intanto la Ocean Viking ha portato a termine la terza missione in tre giorni, salvando 81 persone da un gommone non adatto alla navigazione. Salgono così a 251 i migranti a bordo dell'imbarcazione norvegese.