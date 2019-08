Escursionista morto nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 11 AGO - Un escursionista è precipitato nella zona di Cima Aviolo, a 2.870 m di quota, sopra Edolo in Vallecamonica, nel Bresciano. L'uomo non era rientrato a casa nella serata di ieri, 10 agosto, e a lanciare l'allarme è stata la moglie. Il corpo senza vita è stato individuato questa mattina e recuperato all'inizio del sentiero che dal Monte Colmo porta al Rifiugio Malga Stain. L'uomo, che avrebbe compiuto 66 anni tra un mese, sarebbe precipitato per oltre 100 metri già ieri sera, ma il corpo è stato recuperato questa mattina dopo che nella notte erano iniziate le ricerche.