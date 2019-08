Borsa Tokyo apre in lieve rialzo, +0,20%

(ANSA) - TOKYO, 8 AGO - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero aumento, in attesa dei dati dalle esportazioni cinesi che daranno maggiori indicazioni sulle ripercussioni dello scontro commerciale in atto tra Pechino e Washington. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 20.557,45, aggiungendo 40 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a un livello di 106,10, vicino ai massimi in 7 mesi, e sulla moneta unica a 118,90.