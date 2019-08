Gdf sequestra 6,4 mln su conti Svizzera

(ANSA) - LIVORNO, 7 AGO - Avrebbe speculato su investimenti finanziari non dichiarando poi i profitti che sarebbero stati trasferiti in paradisi finanziari. E' la contestazione mossa nei confronti di un ex bancario che vive tra Roma e la provincia di Livorno, nei confronti del quale, su richiesta della procura della Capitale, è scattato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per una somma di 6.400.000 euro, ossia l'ammontare dovuto al Fisco italiano. Il presunto grande evasore è stato scoperto dalla guardia di finanza di Livorno che ha eseguito la misura tra Italia e Svizzera grazie alla collaborazione dell'autorità giudiziaria elvetica coinvolta con una rogatoria internazionale. Sequestrati tre immobili a Roma, del valore di 600 mila euro, e disponibilità finanziarie per un controvalore di 200 mila euro, e bloccati conti bancari per 6,4 mln di euro nel Canton Ticino.