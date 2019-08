Ciak tv movie Alberto Sordi di Manfredi

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Il grande Albertone, mito del cinema italiano nel mondo, rivivrà sul piccolo schermo in quella che si preannuncia una delle opere più attese dei prossimi palinsesti Rai con la regia di Luca Manfredi. La messa in onda su Rai1 è prevista in occasione del centenario della nascita (15/6/1920) dell'attore, morto il 24 febbraio del 2003. Sono iniziate da tre giorni le riprese tra la Capitale e Tivoli della miniserie dedicata alla vita di Alberto Sordi. A vestire i panni dell'indimenticabile attore romano Edoardo Pesce. Il film tv 'Alberto', prodotto da Sergio Giussani per Ocean Productions, racconterà 18 anni di vita di Sordi dal 1937 al 1954. In una calda giornata di inizio agosto si gira a Valle Giulia davanti all'Accademia Belgica il momento in cui va a sostenere il provino come doppiatore della voce di Oliver Hardy.

La storia inizia quando Sordi fu espulso dall'Accademia e termina con l'Americano a Roma. Ma racconta anche il Sordi privatissimo, l'amore con Andreina Pagnani di 15 anni più grande.