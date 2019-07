Utile semestre Essilux oltre un miliardo

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Nel primo semestre EssilorLuxottica ha registrato un utile netto adjusted, rettificato dai costi della combinazione e da altre transazioni straordinarie, di 1.099 milioni, in crescita del 6,8% a cambi variabili e dell'1,9% a cambi costanti. Il fatturato sale a 8.776 milioni con una conferma degli obiettivi per l'anno e Luxottica ha esteso l'accordo di licenza con Bulgari alla fine del 2023.

"Il management sta accelerando il processo di integrazione e semplificazione", afferma il gigante delle montature e delle lenti, che ha avviato il processo di ricerca dell'amministratore delegato anche attraverso i cacciatori di teste e che illustrerà le sue strategie il 25 settembre in un 'Capital markets day' a Londra. "Ci aspettiamo una seconda metà dell'anno di ulteriore crescita e forte miglioramento della redditività rispetto al 2018", aggiunge Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Essilux, mentre il vicepresidente Hubert Sagnières conferma che "l'integrazione delle due società sta andando avanti".