Subentra Pavanelli, 5s ha 107 senatori

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Emma Pavanelli è la nuova senatrice in quota M5s. La neo parlamentare è stata individuata dalla Giunta per le elezioni come prima dei non eletti pentastellati in Umbria e va ad occupare il seggio rimasto vacante in Sicilia per mancanza di candidati del movimento. Lo comunica in Aula alla ripresa dei lavori il presidente del Senato Elisabetta Casellati che l'ha proclamata senatrice. I cinque stelle passano così da 106 a 107 senatori.