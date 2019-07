Nbc,per 007 Usa figlio bin Laden è morto

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Gli Usa hanno ottenuto informazioni di intelligence secondo cui Hamza bin Laden, il figlio di Osama bin Laden celebre per la sua militanza jihadista è morto. Lo riferisce Nbc citando tre dirigenti Usa, che però non hanno fornito dettagli su dove o quando sarebbe morto né se gli Stati Uniti abbiano giocato un ruolo nella vicenda. Lo scorso marzo Washington aveva messo una taglia da un milione di dollari per la cattura di Hamza, considerato il leader emergente di al Qaida, l'organizzazione fondata dal padre.