"Crisi Coni-governo? Si troverà sintesi"

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "So che l'inizio è sempre faticoso, c'è sempre un tema ma sono fiducioso. La presenza del governo non sarebbe stata male, ma ci siamo lasciati che a fine agosto ci sarà un'altra riunione anche con la presenza del governo". Lo dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando l'assenza dei sottosegretari Giorgetti e Valente alla riunione di oggi al Coni su Milano-Cortina. Sul rischio di perdere i Giochi a causa del gelo Coni-governo, Sala chiarisce: "Non la so giudicare ma credo che tutto sia risolvibile: avere Malagò che dialoga con Bach e Bach che dialoga con il governo, come credo stia avvenendo, è una garanzia che una sintesi si troverà". Sulla futura governance del comitato organizzatore, Sala è certo: "Prima di decidere il nome dobbiamo condividere una sorta di job transcription per valutare il profilo migliore, non partire dai nomi".