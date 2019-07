Harry, solo 2 figli per tutela ambiente

(ANSA) - LONDRA, 30 LUG - Il principe Harry e la sua consorte Meghan, che a maggio ha dato alla luce il piccolo Archie, non prevedono di avere in tutto più di due figli. Lo ha detto a sorpresa lo stesso duca di Sussex, intervistato dall'accademica e ambientalista Jane Goodall per il numero di settembre di Vogue Uk: un'edizione speciale affidata come direttore ospite proprio a Meghan Markle e dedicata in particolare ad esaltare le figure di donne simbolo del "cambiamento", tutte d'ispirazione liberal.

Il principe ha lasciato intendere di essere arrivato a questa decisione per contribuire a preservare il pianeta. Ha spiegato di essersi sempre posto il problema della tutela dell'ambiente, ma di averne "ora una visione diversa" in veste di padre e di persona che "spera di avere dei figli". "Non troppi", ha suggerito la Goodall. "Due al massimo", ha tagliato corto lui, aggiungendo di guardare al pianeta come a uno stagno "nel quale noi siamo le rane e l'acqua è già in ebollizione".