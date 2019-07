Due persone disperse in mare a Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Due persone sono disperse in mare davanti agli scogli tra Quinto e Nervi a Genova. Le ricerche sono scattate a metà pomeriggio. Alcuni testimoni hanno visto un bagnante che era in difficoltà e una persona che si è buttata per cercare di aiutarlo, ma entrambi non sono stati visti rientrare. I vigili stanno perlustrando lo specchio acqueo con un elicottero e una motonave con a bordo i sommozzatori. Alle ricerche partecipa anche la Capitaneria di porto. Il mare è agitato. Molti curiosi stanno assistendo alle ricerche.