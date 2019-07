Cercatori d'oro uccidono capo indigeno

(ANSA) - BRASILIA, 29 LUG - Gli indigeni dell'etnia Wajapi in Brasile hanno denunciato l'omicidio di un loro capo locale di 68 anni nell'interno dello Stato di Amapá, a ovest dell'Amazzonia brasiliana, per mano di presunti "garimpeiros", cercatori illegali d'oro e diamanti. L'attivista Marina Amapari ha riferito che l'omicidio è avvenuto lo scorso mercoledì nel villaggio di Marity. E dopo l'assassinio altri cercatori si sono uniti a quelli già presenti sul territorio, obbligando gli indigeni a fermarsi nella zona e a raggiungere le proprie case in barca o con veicoli improvvisati. "Hanno ucciso il leader Emyra Wajapi con una coltellata, chiediamo aiuto, i garimpeiros sparano, hanno fucili, hanno armi pesanti come mitragliatrici", ha raccontato un indigeno. Il senatore Randolf Rodrigues, dello stato di Amapà, ha criticato la posizione del presidente Jair Bolsonaro che ha aperto le riserve indigene allo sfruttamento minerario.