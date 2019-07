California: killer 19enne suprematista

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Il killer del Gilroy Garlic Festival è stato identificato nel 19enne Santino William Legan.

Lo riportano i media americani, secondo i quali Legan ha origini italiane e iraniane. Secondo quanto riportato dai media americani avrebbe condiviso in passato posizioni suprematiste su un post pubblicato sul suo account. La pagina Instagram di Legan ha solo tre post, di cui che risale a poco prima della sparatoria. C'è poi il riferimento a un libro di un suprematista bianco del 1890. 'Might is Right' scritto con lo pseudonimo di Ragnare Fedberad. Il libro include principi misogini e razzisti, dichiarando al superiorità della razza anglosassone. Secondo indiscrezioni, il nonno del killer, Tom Legan, ha frequentato la prestigiosa accademia militare di West Point ed è stato accusato e poi assolto dalle accuse di molestie sessuali nei confronti della figlia.