Gp Germania a Verstappen, Vettel secondo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Germania. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel, che era partito dall'ultima posizione, terza la Toro Rosso di Daniil Kvyat. Gara folle a Hockenheim, complice la pioggia e i vari interventi della safety car. Lewis Hamilton, partito in pole, ha pagato una uscita di pista ed una penalità di cinque secondi. Il ko in casa della Mercedes è completato dall'uscita di pista di Valtteri Bottas, andato a muro come peraltro ha fatto Charles Leclerc con la Ferrari mentre era in piena rimonta. Quarta posizione per la Racing Point di Stroll che ha preceduto la McLaren di Sainz e la Toro Rosso di Albon.

Settima e ottava l'Alfa Romeo con rispettivamente Raikkonen e Giovinazzi. Nona la Haas di Grosjean davanti al compagno di squadra Magnussen.