cartoon Leo da Vinci sbarca in America

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il film d'animazione, Made in Italy, "Leo da Vinci - Missione Monna Lisa" è pronto a volare oltreoceano e a sbarcare negli States. Un traguardo non di poco conto considerando quanti pochi film italiani escono in Usa, in particolare di animazione. Dal 2 agosto il cartoon, prodotto da Gruppo Alcuni di Treviso, per la regia di Sergio Manfio, anche coautore della sceneggiatura con il fratello Francesco, sarà in 18 città di 9 stati americani.

La storia è quella del grande scienziato toscano prima che il mondo conoscesse il suo straordinario ingegno. Il Leo immaginato da Manfio, è un adolescente alle prese con le sue idee geniali ancorché strampalate, con l'amico Lorenzo ad aiutarlo e con Lisa ad osservarli senza troppa convinzione. Tra avventura e commedia, il film si rivolge alle famiglie: in 60 paesi sono stati filmati accordi di distribuzione. La serie tv è in lavorazione con Rai ragazzi, Cosmos Animation Singapore e All Rights Entertainment. Le prime 13 puntate su Rai Gulp dal 10 settembre.