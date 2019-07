Spagna: nuova bocciatura per Sanchez

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il leader socialista Pedro Sanchez non ha ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere l'incarico a formare un nuovo governo in Spagna nel secondo voto al Congresso.

Sanchez ha ottenuto solo 124 voti a favore, i contrari sono stati 156. Gli astenuti 66, tra i quali i parlamentari di Podemos, come annunciato poco prima del voto.

Hanno votato "sì" tutti i deputati del Psoe più il rappresentante del Prc, José María Mazón.

Hanno votato "no" tra gli altri i rappresentanti dei popolari, di Ciudadanos e di Vox.