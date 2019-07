Bulli ricascano, insulti fuori tribunale

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Escono dal tribunale dei minori di Torino, dopo tre anni di lavori socialmente utili per aver infarcito di escrementi il panino di un compagno, e festeggiano in un video insultando le forze dell'ordine. La bravata non è passata inosservata e sui social si è scatenata la polemica tra chi sostiene che i ragazzi non abbiano imparato nulla e chi li difende definendo il loro comportamento una ragazzata. Ora il video verrà acquisito dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso sull'episodio.