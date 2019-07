India: Uber entra nell'e-mobility

(ANSA) - NEW DELHI, 24 LUG - Uber, il gigante globale dei passaggi automobilistici, presente con grande successo in tutte le metropoli indiane, ha annunciato oggi un accordo con la Sun Mobility per far circolare, già dai prossimi mesi migliaia di nuovi veicoli alimentati ad elettricità. Il quotidiano EconomicTimes riferisce che Pradeep Parameswaran, presidente di Uber per India e Sud Asia, ha commentato con entusiasmo la nuova partnership: "Siamo felici della collaborazione con un'industria che si propone di invadere il mercato con un'ondata di veicoli elettrici". Sun Mobility è una azienda indiana nata della joint-venture tra il SunGroup e il Maini Group di Bangalore, marchi indiani leader nei rispettivi settori della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili. L'accordo prevede che i proprietari che aderiscono alla flotta di Uber potranno acquistare nuovi veicoli elettrici risparmiando sul costo iniziale della batteria, che sarà fornita dalla Sun, già carica e rimovibile.