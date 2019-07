Venezuela: blackout, Guaidò: protestare

(ANSA) - CARACAS, 23 LUG - Di fronte al nuovo blackout che riguarda Caracas e gran parte del Venezuela, il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidó, ha invitato i venezuelani a partecipare oggi alle manifestazioni indette in tutto il Paese.

Via Twitter Guaidò ha sostenuto che "hanno cercato di nascondere la tragedia con razionamenti in tutto il Paese, però il fallimento è evidente: hanno distrutto il sistema elettrico e non hanno risposte".

"Domani (oggi, ndr.) - ha proposto - partecipiamo con forza alle assemblee nelle strade. Come venezuelani non ci abitueremo a questo disastro".