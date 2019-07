Premio Bancarella, vince Gazzola

(ANSA) - PONTREMOLI, (MS) 22 LUG - E' Alessia Gazzola a vincere la 67/a edizione del Premio Bancarella con il romanzo Il ladro gentiluomo, edito da Longanesi. Con un totale di 149 voti su 160 schede pervenute, la scrittrice messinese si è aggiudicata il premio conferito dai librai indipendenti, in una cerimonia affollatissima di pubblico che si è svolta il 21 luglio, come da tradizione, a Pontremoli in Piazza della Repubblica. "Sono felicissima, piena di gratitudine, nei confronti dei librai per un onore così grande e del mio editore per il sostegno immancabile", ha detto Gazzola, che si è imposta su Marco Scardigli, arrivato secondo con Évelyne (Interlinea) con 88 voti e Marino Magliani, classificato terzo con Prima che te lo dicano altri (Chiarelettere) con 68 voti. A chiudere la classifica dei 6 finalisti Giampaolo Simi autore di Come una famiglia (Sellerio) con 66 voti, Tony Laudadio, Preludio a un bacio (NN Editore), con 57 voti e Elisabetta Cametti, Dove il destino non muore (Cairo), con 49 voti.