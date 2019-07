Lam: sfidata la sovranità di Hong Kong

(ANSA) - PECHINO, 22 LUG - Le proteste che hanno visto nella notte atti di vandalismo contro la sede della rappresentanza di Pechino a Hong Kong è "una sfida alla sovranità nazionale". Lo ha detto la governatrice dell'ex colonia britannica Carrie Lam, in una conferenza stampa in streaming, condannando le violenze di ieri. Forte condanna anche per gli assalti di persone sospettate di legami con le Triadi, armate di bastoni, contro attivisti pro-democrazia alla stazione di Yuen Long. "La violenza non è la soluzione ai problemi e chiama altra violenza.

Faremo le dovute indagini".