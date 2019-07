Iran nega Usa hanno abbattuto suo drone

(ANSA) - TEHERAN, 19 LUG - Teheran nega che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz stando ad un tweet del viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Non abbiamo perso alcun drone nello stretto di Hormuz o altrove", ha twittato Abbas Araghchi. Il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, che si trova a New York per incontri all'Onu, ha affermato di non avere "alcuna informazione sulla perdita di un drone".