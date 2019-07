Giovane trovato morto in piscina Milano

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Un giovane è stato trovato morto, la scorsa notte, dentro una piscina aperta al pubblico a Milano.

Una persona ha dato l'allarme verso le 3.20 al 112: nella vasca dell'impianto Milanosport di via Sant'Abbondio, alla periferia sud della città, è stato trovato il corpo. Il ragazzo, un italiano, aveva 28 anni. Le indagini sono condotte dalla polizia. Non risultano al momento tracce di violenza sul cadavere. Non si esclude che una goliardata - un bagno notturno di amici che hanno scavalcato le mura - possa essersi trasformata in tragedia a causa di un malore, anche se non è ancora stata fatta una ipotesi precisa dagli investigatori.