Stadio Roma:Montino,proseguono verifiche

(ANSA) - FIUMICINO, 18 LUG - "Da parte nostra c'è tutta la disponibilità a continuare le verifiche già in corso e concordate con la Roma. L'area c'è, le infrastrutture, in buona parte, anche e altre sono già programmate e in fase di realizzazione, come lo svincolo della A12 di competenza della Regione e quello di Cargo City. Continueremo ad approfondire la fattibilità nei tempi più brevi possibili". E' quanto afferma il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, sull'ipotesi di realizzazione dello Stadio della Roma su terreni ricadenti nel territorio del comune costiero, dopo i contatti in corso con la società giallorossa.