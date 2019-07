Blitz contro narcos in Sicilia, arresti

(ANSA) - MESSINA, 18 LUG - I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone (9 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) accusate di far parte di un'organizzazione criminale che gestiva un traffico internazionale di cocaina tra il Sudamerica e la Sicilia. Tra gli arrestati c'è anche Ramirez Della Rosa, ex fidanzato di Marysthel Polanco, una delle cosiddette 'olgettine', le ragazze che partecipavano alle cene organizzate dall'ex premier Silvio Berlusconi.