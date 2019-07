Torna Casa di carta, riparte da Palermo

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Tornano i personaggi di 'La casa di carta', con qualche novità nel cast - arriva anche Palermo - e un nuovo piano per un 'colpo' degno del primo, dal 19 luglio su Netflix in 190 Paesi nel mondo. Al cast della banda che avevamo lasciato al termine della prima serie, si aggiungono Stoccolma, ovvero Monica, l'ex segretaria della Zecca di Spagna, Marsiglia e anche Lisbona, già conosciuta come Raquel, ex ispettore di Polizia che ha fatto il salto della barricata.

Il gruppo si deve riunire all'improvviso, mentre ciascuno si stava godendo il proprio paradiso tropicale, per una causa che riporterà tutti, sempre sotto la guida del Professore, a dare l'assalto ad un altro edificio all'apparenza inespugnabile. "I nostri personaggi - ha detto Luka Peros, sul piccolo schermo Marsiglia - piacciono tanto forse perché la gente comune si identifica, stanca in tutto il mondo delle banche e dei politici che fanno solo promesse".