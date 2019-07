A New York la sentenza per 'El Chapo'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - E' prevista per oggi a New York la sentenza per Joaquin Guzman, noto come "El Chapo", il re del narcotraffico riconosciuto colpevole in febbraio da una giuria di tutti i 10 capi di imputazione: dall'associazione a delinquere nell'ambito della criminalità organizzata al traffico di droga, dal riciclaggio di denaro sporco all'uso e traffico di armi da fuoco. Salvo sorprese, lo attende l'ergastolo. Nei giorni scorsi era stata respinta una sua richiesta di nuovo processo per presunti pregiudizi dei giurati e la procura di Brooklyn gli aveva presentato il contro chiedendo che restituisca 12,6 miliardi di dollari: una somma che equivarrebbe ai proventi del traffico di droga negli Usa gestiti dal suo cartello prima che fosse arrestato in Messico e processato negli Stati Uniti.