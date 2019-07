Lega, Savoini parlerà a indagini chiuse

(ANSA) - MILANO, 16 LUG -"Quando sarà depositato il fascicolo del pubblico ministero e avremo modo di studiare le carte renderemo interrogatorio": lo ha detto l'avvocato Lara Pellegrini, difensore di Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia indagato per corruzione internazionale, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati che lo avevano convocato. "Al momento stiamo discutendo di un'inchiesta giornalistica trasferita in sede giudiziaria e noi preferiamo confrontarci sulle prove raccolte dal pm".