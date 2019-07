Neve in montagna in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - Le precipitazioni delle ultime ore hanno imbiancato la Valle d'Aosta in media e alta montagna. In base ai dati forniti dall'ufficio neve e valanghe della Regione, la quota neve si attesta a 2.300-2.500 metri, dove i quantitativi vanno dalle semplici 'spolverate' a 3-5 centimetri.

Salendo di quota lo spessore della coltre bianca aumenta: a Cervinia, sopra i 3.000 metri, ci sono 15-20 cm di neve. Sul resto del territorio invece sopra i 2.800-3.000 mt si trovano poco più di 5 cm. La zona del Monte Bianco è stata meno interessata dalle precipitazioni, che hanno coinvolto maggiormente le aree al confine con il Piemonte e, in parte, con la Svizzera. L'ufficio meteo regionale prevede schiarite già a partire dal pomeriggio.